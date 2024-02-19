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Єврачова здобула золото турніру Серії А Karate 1

Дарина здобула свою першу нагороду на турнірі Серії А
Сьогодні 20:46 6495 0
Єврачова здобула золото турніру Серії А Karate 1

Джерело - Чемпіон.

Українська каратистка Дарина Єврачова  здобула перемогу на другому етапі Серії А Karate 1, який відбувся у місті Ларнаці (Кіпр).

У фіналі 19-річна спортсменка (вагова категорія до 61 кг) перемогла іспанку Індіру Дель Мар Зунігу Гарсію – 9:4. 

Для Єврачової це перше золото Серії А. До неї це вдалось зробити Анжеліці Терлюзі (4 рази), Станіславу Горуні (3 рази), Георгію Піцулу (2 рази), Андрію Торошанку, Валерію Чоботарю та Олександрі Шолоховій.

Бронзові медалі змагань отримали Давид Яновський (до 67 кг), Георгій Піцул (до 75 кг) та Даніїл Касьянов (понад 84 кг).

Раніше збірна України завоювала 10 медалей на молодіжному чемпіонаті Європи з карате.

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