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Єврачова здобула золото турніру Серії А Karate 1

Українська каратистка здобула свою першу нагороду на турнірі Серії А
Сьогодні 20:46 125 0
Єврачова здобула золото турніру Серії А Karate 1

Джерело - Чемпіон.

Українська каратистка Дарина Єврачова  здобула перемогу на другому етапі Серії А Karate 1, який відбувся у міста Ларнака (Кіпр).

У фіналі 19-річна українка (вагова категорія до 61 кг) перемогла іспанку Індіру Дель Мар Зунігу Гарсію – 9:4. 

Для Єврачової це перше золото Серії А. До неї це вдалось зробити Анжеліці Терлюзі (4 рази), Станіславу Горуні (3 рази), Георгію Піцулу (2 рази), Андрію Торошанку, Валерію Чоботарю та Олександрі Шолоховій.

Бронзові медалі змагань отримали Давид Яновський (до 67 кг), Георгій Піцул (до 75 кг) та Даніїл Касьянов (понад 84 кг).

Раніше збірна України завоювала 10 медалей на молодіжному чемпіонаті Європи з карате.

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