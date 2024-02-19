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Monte поступилися ECSTATIC на старті відбіркового турніру на перший Major із CS 2

Українська команда вимушена грати із заміною
Сьогодні 15:44 145 0
Monte поступилися ECSTATIC на старті відбіркового турніру на перший Major із CS 2
#Монте

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Monte зазнала поразки від ECSTATIC у першому матчі європейського RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

Зустріч завершилася з рахунком 9:13 на користь данського колективу.

8 найкращих команд відбіркового турніру напряму вийдуть на Major. Команди, які посіли 9-11 місця, зіграють у Last Chance кваліфікації. Другий європейський відбірковий етап триватиме з 19 по 22 лютого.

Нагадаємо, що кваліфікаційні змагання на PGL CS 2 Major Copenhagen 2024 у різних регіонах відбуватимуться до 4 березня.

Варто зазначити, що інша українська команда Natus Vincere здобула путівку на PGL CS 2 Major Copenhagen 2024.

Раніше Monte презентували нову форму з портретом Шевченка.

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