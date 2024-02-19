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UFC можуть провести турнір в Іспанії

Дейна Вайт розповів про можливе шоу в Іспанії
Сьогодні 14:53 87 0
UFC можуть провести турнір в Іспанії
#UFC

Джерело - MMAJunkie.

UFC готовий провести турнір в Іспанії після того, як новим чемпіоном у напівлегкій вазі став грузинсько-іспанський боєць Ілія Топурія (15-0).

Про це заявив президент промоушену Дейна Вайт.

"Ми їдемо до Іспанії. Якщо для нас буде вільне місце, ми будемо там", - сказав Вайт.

Іспанський боєць грузинського походження Ілія Топурія (15-0-0) здобув дострокову перемогу над Алексом Волкановським (26-4-0) на турнірі UFC 298 і став чемпіоном у напівлегкій вазі.

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