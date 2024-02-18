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Ковтун і Верняєв завоювали медалі на етапі Кубку світу

Сьогодні 17:12 132 0
Ковтун і Верняєв завоювали медалі на етапі Кубку світу
Фото Getty Images
#Ілля Ковтун, #Олег Верняєв

Джерело - Чемпіон.

Українські гімнасти здобули ще дві медалі на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики в єгипетському Каїрі.

У вправах на паралельних брусах Ілля Ковтун святкував перемогу, а Олег Верняєв здобув срібну медаль.

Ковтун виборов золоту медаль з сумою балів 15.600. Олег Верняєв, який пропустив кілька років виступів черед допінговий скандал, став срібним призером із результатом 15,230.

Раніше у Каїрі срібну медаль в опорному стрибку здобув Назар Чепурний. Тож наразі українці завоювали три нагороди на етапі Кубку світу.

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