Джерело - Чемпіон.

Українські гімнасти здобули ще дві медалі на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики в єгипетському Каїрі.

У вправах на паралельних брусах Ілля Ковтун святкував перемогу, а Олег Верняєв здобув срібну медаль.

Ковтун виборов золоту медаль з сумою балів 15.600. Олег Верняєв, який пропустив кілька років виступів черед допінговий скандал, став срібним призером із результатом 15,230.

Раніше у Каїрі срібну медаль в опорному стрибку здобув Назар Чепурний. Тож наразі українці завоювали три нагороди на етапі Кубку світу.