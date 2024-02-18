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Чепурний здобув срібну медаль на етапі Кубку світу в Каїрі

Українця випередив лише гімнаст з Вірменії
Сьогодні 16:41 159 0
Чепурний здобув срібну медаль на етапі Кубку світу в Каїрі
#Назар Чепурний

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Назар Чепурний здобув срібну нагороду на етапі Кубку світу в єгипетському Каїрі.

Про це повідомляє НОК України.

За підсумками фіналу в опорному стрибку наш спортсмен посів другу позицію.

21-річний спортсмен з Черкас, який є бронзовим призером останнього чемпіонату світу у цьому виді програми, набрав у сумі за два стрибки 14,899 бала, поступившись лише чемпіону світу-2022 та володарю олімпійської бронзи Токіо-2020 Артуру Давтяну з Вірменії (14,933).

Відзначимо, що у жовтні 2023 року Назар Чепурний завоював бронзову нагороду чемпіонату світу в Бельгії.

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