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Поєдинок Перейра - Гілл стане головним на UFC 300

Турнір відбудеться 14 квітня 2024 року
Сьогодні 10:51 125 0
Поєдинок Перейра - Гілл стане головним на UFC 300
#UFC, #Алекс Перейра, #UFC 300, #Джамал Гілл

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра (9-2-0) та колишній володар титулу Джамал Гілл (12-1-0) проведуть бій на ювілейному UFC 300.

Про це повідомляє пресслужба промоушену.

Турнір відбудеться 14 квітня.

У листопаді Алекс Перейра нокаутував Їржі Прохазку в бою за вакантний титул UFC.

Джамал Гілл у січні 2023 року переміг Гловера Тейшейру в поєдинку за титул, однак був змушений звільнити його через травму.

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