Поєдинок Перейра - Гілл стане головним на UFC 300

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра (9-2-0) та колишній володар титулу Джамал Гілл (12-1-0) проведуть бій на ювілейному UFC 300.

Про це повідомляє пресслужба промоушену.

Турнір відбудеться 14 квітня.

YOUR #UFC300 MAIN EVENT IS OFFICIAL 🚨@AlexPereiraUFC vs @JamahalH for the light heavyweight title on April 13th!! pic.twitter.com/6j2EyBTZX4