Поєдинок Перейра - Гілл стане головним на UFC 300

Турнір відбудеться 14 квітня 2024 року

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра (9-2-0) та колишній володар титулу Джамал Гілл (12-1-0) проведуть бій на ювілейному UFC 300.

Про це повідомляє пресслужба промоушену.

Турнір відбудеться 14 квітня.

YOUR #UFC300 MAIN EVENT IS OFFICIAL 🚨@AlexPereiraUFC vs @JamahalH for the light heavyweight title on April 13th!! pic.twitter.com/6j2EyBTZX4 — UFC (@ufc) February 18, 2024

У листопаді Алекс Перейра нокаутував Їржі Прохазку в бою за вакантний титул UFC.

Джамал Гілл у січні 2023 року переміг Гловера Тейшейру в поєдинку за титул, однак був змушений звільнити його через травму.

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