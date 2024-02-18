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Топурія нокаутував Волкановські та завоював титул чемпіона UFC

Ілія Топурія залишається непереможним в UFC
Сьогодні 08:33 231 0
Топурія нокаутував Волкановські та завоював титул чемпіона UFC
#Волкановскі, #Ілія Топурія

Джерело - Чемпіон.

Іспанський боєць грузинського походження Ілія Топурія (15-0-0) здобув дострокову перемогу над Алексом Волкановським (26-4-0) на турнірі UFC 298.

Топурія нокаутував австралійського бійця в другому раунді та став чемпіоном UFC у напівлегкій вазі.

Для Ілія ця перемога стала сьомою в UFC. Також він став першим в історії промоушену чемпіоном з Іспанії.

Для Алекса Волкановскі це був шостий захист його чемпіонського титулу.

Раніше чинний чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс відмовився від пропозиції очолити ювілейний турнір UFC-300. 

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