Топурія нокаутував Волкановські та завоював титул чемпіона UFC

Ілія Топурія залишається непереможним в UFC

Джерело - Чемпіон.

Іспанський боєць грузинського походження Ілія Топурія (15-0-0) здобув дострокову перемогу над Алексом Волкановським (26-4-0) на турнірі UFC 298.

Топурія нокаутував австралійського бійця в другому раунді та став чемпіоном UFC у напівлегкій вазі.

Для Ілія ця перемога стала сьомою в UFC. Також він став першим в історії промоушену чемпіоном з Іспанії.

Для Алекса Волкановскі це був шостий захист його чемпіонського титулу.

Раніше чинний чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс відмовився від пропозиції очолити ювілейний турнір UFC-300.

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