Топурія нокаутував Волкановські та завоював титул чемпіона UFC

Джерело - Чемпіон.
Іспанський боєць грузинського походження Ілія Топурія (15-0-0) здобув дострокову перемогу над Алексом Волкановським (26-4-0) на турнірі UFC 298.
Топурія нокаутував австралійського бійця в другому раунді та став чемпіоном UFC у напівлегкій вазі.
Для Ілія ця перемога стала сьомою в UFC. Також він став першим в історії промоушену чемпіоном з Іспанії.
Для Алекса Волкановскі це був шостий захист його чемпіонського титулу.
UNDEFEATED. UNDISPUTED.@TopuriaIlia is your NEW featherweight world champ 🇪🇸🏆🇬🇪— UFC (@ufc) February 18, 2024
[ B2YB Lights Out presented by @QuiverDistrib | #UFC298 ] pic.twitter.com/baZwauY5ms
Раніше чинний чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс відмовився від пропозиції очолити ювілейний турнір UFC-300.
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