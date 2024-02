Топурія нокаутував Волкановські та завоював титул чемпіона UFC

Іспанський боєць грузинського походження Ілія Топурія (15-0-0) здобув дострокову перемогу над Алексом Волкановським (26-4-0) на турнірі UFC 298.

Топурія нокаутував австралійського бійця в другому раунді та став чемпіоном UFC у напівлегкій вазі.

Для Ілія ця перемога стала сьомою в UFC. Також він став першим в історії промоушену чемпіоном з Іспанії.

Для Алекса Волкановскі це був шостий захист його чемпіонського титулу.

UNDEFEATED. UNDISPUTED.@TopuriaIlia is your NEW featherweight world champ 🇪🇸🏆🇬🇪



[ B2YB Lights Out presented by @QuiverDistrib | #UFC298 ] pic.twitter.com/baZwauY5ms