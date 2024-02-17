Бухов - чемпіон світу: відео історичного запливу

Владислав випередив австралійця Кемерона Макевоя на 0,01 секунди

Джерело - Чемпіон.

Владислав Бухов здобув золото чемпіонату світу з плавання на дистанції 50 м вільним стилем.

У фінальному запливі 21-річний плавець показав результат 21.44 секунди та став першим українським чемпіоном світу на цій дистанції.

Владислав випередив австралійця Кемерона Макевоя на 0,01 секунди. Бронзову нагороду здобув британець Бенджамін Прауд.

CM (50M) - 🏊‍♂️ 50M NAGE LIBRE



🥇 Vladyslav Bukhov 🇺🇦 21.44

🥈 Cameron McEvoy 🇦🇺 21.45

🥉 Benjamin Proud 🇬🇧 21.53



Bukhov est le premier ukrainien titré et médaillé sur 50m nage libre aux championnats du monde ! #AQUADoha2024 #Natation pic.twitter.com/XkL9fwkEYL — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) February 17, 2024

У півфіналі Бухов оновив особистий рекорд на 0.18 сек та встановив новий рекорд України.

Ця медаль стала першою для нашої збірної на цій світовій першості з водних видів спорту. Завтра, 18 лютого, Михайло Романчук виступить у фіналі на дистанції 1500 м вільним стилем.

Раніше Романчук став восьмим у запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем.

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