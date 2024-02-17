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Бухов - чемпіон світу: відео історичного запливу

Владислав випередив австралійця Кемерона Макевоя на 0,01 секунди
Сьогодні 19:53 158 0
Бухов - чемпіон світу: відео історичного запливу
#Владислав Бухов

Джерело - Чемпіон.

Владислав Бухов здобув золото чемпіонату світу з плавання на дистанції 50 м вільним стилем.

У фінальному запливі 21-річний плавець показав результат 21.44 секунди та став першим українським чемпіоном світу на цій дистанції.

Владислав випередив австралійця Кемерона Макевоя на 0,01 секунди. Бронзову нагороду здобув британець Бенджамін Прауд.

У півфіналі Бухов оновив особистий рекорд на 0.18 сек та встановив новий рекорд України.

Ця медаль стала першою для нашої збірної на цій світовій першості з водних видів спорту. Завтра, 18 лютого, Михайло Романчук виступить у фіналі на дистанції 1500 м вільним стилем.

Раніше Романчук став восьмим у запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем.

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