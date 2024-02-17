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21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту

Владислав став першим українським чемпіоном світу на дистанції 50 м вільним стилем
Сьогодні 18:20 314 0
21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту
#Владислав Бухов

Джерело - Чемпіон.

21-річний Владислав Бухов завоював золоту нагороду на чемпіонаті світу з плавання на дистанції 50 м вільним стилем.

У фінальному запливі Бухов показав результат 21.44 секунди та став першим українським чемпіоном світу на цій дистанції.

У півфіналі він оновив особистий рекорд на 0.18 сек та встановив новий рекорд України.

Ця медаль стала першою для нашої збірної на цій світовій першості з водних видів спорту. Завтра, 18 лютого, Михайло Романчук виступить у фіналі на дистанції 1500 м вільним стилем.

Раніше Романчук став восьмим у запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем.

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