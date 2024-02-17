Бухов із національним рекордом вийшов у фінал ЧС-2024 з водних видів спорту

Українець показав другий час

Джерело - Чемпіон.

Українець Владислав Бухов вийшов у фінал чемпіонату світу з водних видів спорту в Досі на дистанції 50 метрів вільним стилем.

У кваліфікації Бухов став другим із результатом 21,38 секунди. Він оновив особистий рекорд на 0.18 сек та встановив новий рекорд України.

21-річний плавець перевершив досягнення Андрія Говорова, встановлене у 2016 році на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро — 21.46 секунди.

Для Бухова це буде перший фінал ЧС з водних видів спорту. Заплив відбудеться сьогодні, 18 лютого, о 18:09.

Відзначимо, що Бухов вже має олімпійську ліцензію на ігри у Парижі-2024 на дистанції 50 метрів вільним стилем. Українець виборов її на турнірі Stockholm Open у 2023 році.

Раніше Романчук посів останнє місце у фіналі запливу на 800 м, що стало його найгіршим результатом з ЧС-2019.