Головне
“Руський мир” Ломаченка: перспективи боксера-маргінала
Сьогодні 12:03 1198 2
Пригоди Гвардіоли і Тухеля з різними сценаріями. Суперекспрес на вихідні з коефіцієнтом 15,9
Сьогодні 13:00 191
Винник здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 21:39 1163 1
NAVI перемогли російський BetBoom та вийшли на перший Major із CS 2
Вчора 21:17 351
Ткач-Остпачук - бронзова призерка чемпіонату Європи
Вчора 21:01 407
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи
Вчора 20:35 6586 2
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону
Вчора 19:05 9325
Визначився склад збірної України на жіночу естафету чемпіонату світу
Вчора 18:59 538
Динамо зіграло внічию з Петрокубом у контрольному матчі
Вчора 18:44 397
Калініна та Сюй зазнали поразки в півфіналі парного турніру в Досі
Вчора 17:40 407
Прямі трансляції

Бухов із національним рекордом вийшов у фінал ЧС-2024 з водних видів спорту

Українець показав другий час
Сьогодні 13:15 107 1
Бухов із національним рекордом вийшов у фінал ЧС-2024 з водних видів спорту
#Владислав Бухов

Джерело - Чемпіон.

Українець Владислав Бухов вийшов у фінал чемпіонату світу з водних видів спорту в Досі на дистанції 50 метрів вільним стилем.

У кваліфікації Бухов став другим із результатом 21,38 секунди. Він оновив особистий рекорд на 0.18 сек та встановив новий рекорд України. 

21-річний плавець перевершив досягнення Андрія Говорова, встановлене у 2016 році на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро — 21.46 секунди.

Для Бухова це буде перший фінал ЧС з водних видів спорту. Заплив відбудеться сьогодні, 18 лютого, о 18:09.

Відзначимо, що Бухов вже має олімпійську ліцензію на ігри у Парижі-2024 на дистанції 50 метрів вільним стилем. Українець виборов її на турнірі Stockholm Open у 2023 році.

Раніше Романчук посів останнє місце у фіналі запливу на 800 м, що стало його найгіршим результатом з ЧС-2019.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади 5032
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону 9325
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 48390
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО 5834
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи 6586 2
Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... 14616 1
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91329
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14531
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5134 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116571
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 359337 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 36940