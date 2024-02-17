Романчук кваліфікувався у фінал ЧС-2024 з водних видів спорту

Українець показав четвертий час

Джерело - Чемпіон.

Українець Михайло Романчук вийшов у фінал чемпіонату світу з водних видів спорту в Досі на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

У кваліфікації Романчук відібрався до фіналу з четвертим загальним результатом (14:51,83).

Фінал запливу на 800 м вільним стилем відбудеться у неділю, 18 лютого.

Раніше Романчук посів останнє місце у фіналі запливу на 800 м, що стало його найгіршим результатом з ЧС-2019.

Відзначимо, що Романчук є бронзовим призером чемпіонату світу-2022 на дистанції 800 метрів вільним стилем. Торік на світовій першості українець став лише шостим.

Нагадаємо, Романчук на Олімпіаді у Токіо здобув срібло на 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем.