Романчук кваліфікувався у фінал ЧС-2024 з водних видів спорту

Джерело - Чемпіон.
Українець Михайло Романчук вийшов у фінал чемпіонату світу з водних видів спорту в Досі на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
У кваліфікації Романчук відібрався до фіналу з четвертим загальним результатом (14:51,83).
Фінал запливу на 800 м вільним стилем відбудеться у неділю, 18 лютого.
Раніше Романчук посів останнє місце у фіналі запливу на 800 м, що стало його найгіршим результатом з ЧС-2019.
Відзначимо, що Романчук є бронзовим призером чемпіонату світу-2022 на дистанції 800 метрів вільним стилем. Торік на світовій першості українець став лише шостим.
Нагадаємо, Романчук на Олімпіаді у Токіо здобув срібло на 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем.