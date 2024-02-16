NAVI перемогли російський BetBoom та вийшли на перший Major із CS 2

"Народжені перемагати" завершили кваліфікацію з результатом 3:1

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere здобула путівку на PGL CS 2 Major Copenhagen 2024.

NAVI переграли російську BetBoom Team у межах RMR кваліфікації - 2:1 (13:4 на Overpass, 8:13 на Anubis, 13:7 на Nuke).

Завдяки цій перемозі Natus Vincere гарантували собі вихід у стадію легенд першого Major-турніру з CS 2.

Відбіркові змагання на PGL CS 2 Major Copenhagen 2024 у різних регіонах триватимуть до 4 березня.

У другому європейському RMR, який відбуватиметься з 19 по 22 лютого, за путівку на перший Major-турнір з CS 2 побореться ще одна українська команда - Monte.

Раніше Monte презентували нову форму з портретом Шевченка.

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