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Білодід завоювала бронзу на турнірі Grand Slam у Баку

У чвертьфіналі українка поступилася Крісті Дегучі
Сьогодні 18:02 158 0
Білодід завоювала бронзу на турнірі Grand Slam у Баку
#Дар'я Білодід

Джерело - Чемпіон.

Дар'я Білодід здобула перемогу над нідерландкою Джулі Бюрскенс у бронзовому фіналі турніру Grand Slam із дзюдо в Баку.

Українка, що виступає у ваговій категорії до 57 кг, поступилася у чвертьфіналі чемпіонці світу Крісті Дегучі, після чого перемогла у втішній сутичці Майсу Пардаєву з Туркменістану та кваліфікувалася до поєдинку за бронзову нагороду.

Для Дар'ї Білодід це восьма нагорода (4+1+3) на турнірах серії Grand Slam. Також Білодід є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020.

Нагадаємо, українська дзюдоїстка повернулася до змагань після травми спини.

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