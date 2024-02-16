Білодід завоювала бронзу на турнірі Grand Slam у Баку

У чвертьфіналі українка поступилася Крісті Дегучі

Джерело - Чемпіон.

Дар'я Білодід здобула перемогу над нідерландкою Джулі Бюрскенс у бронзовому фіналі турніру Grand Slam із дзюдо в Баку.

Українка, що виступає у ваговій категорії до 57 кг, поступилася у чвертьфіналі чемпіонці світу Крісті Дегучі, після чого перемогла у втішній сутичці Майсу Пардаєву з Туркменістану та кваліфікувалася до поєдинку за бронзову нагороду.

Для Дар'ї Білодід це восьма нагорода (4+1+3) на турнірах серії Grand Slam. Також Білодід є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020.

Нагадаємо, українська дзюдоїстка повернулася до змагань після травми спини.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!