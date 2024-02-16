22-річний Станіслав Гуленков загинув, захищаючи Україну

Джерело - НОК України.

У квітні 2023 року на війні з Росією загинув український дзюдоїст Станіслав Гуленков.

Про це повідомляє НОК України.

Гуленков проходив військову службу за контрактом у військовій частині Державної прикордонної служби України, але зник безвісти 20 квітня 2023 року. Знайти та ідентифікувати тіло бійця вдалося лише зараз.

22-річний спортсмен був майстром спорту України з дзюдо, призером Кубку Європи серед юніорів, багаторазовим призером національних першостей серед кадетів та молоді.

Нещодавно на війні проти Росії загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!