Романчук: Сказати, що я розчавлений, це нічого не сказати

Романчук прокоментував результат на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Михайло Романчук залишився розчарованим восьмим місцем у фіналі чемпіонату світу з водних видів спорту на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Про це український плавець написав у інстаграмі.

"Сказати, що я розчавлений, це нічого не сказати. Неймовірна кількість емоцій зараз в середині душі. Від розпачу до мотивації і знову до розпачу. Важко, боляче... В пошуках себе, в пошуках емоцій.

Але це реалії спорту, ми падаємо знову і знову, але на наступний день ми вкотре підіймаємося і робимо те, заради чого ми живемо. Адже ми це так любимо і водночас так ненавидимо. Дякую усім за усі ваші повідомлення та вашу підтримку", - написав Романчук.

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Золоту нагороду чемпіонату світу завоював ірландський плавець Денієл Віффен - 7:40.94.

Відзначимо, що Романчук є бронзовим призером чемпіонату світу-2022 на дистанції 800 метрів вільним стилем. Торік на світовій першості українець став шостим.

Нагадаємо, Романчук на Олімпіаді у Токіо здобув срібло на 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем.

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