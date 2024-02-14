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Романчук фінішував восьмим у фіналі ЧС-2024 з водних видів спорту

Українець продемонстрував результат 7:54,51
Сьогодні 19:05 170 0
Романчук фінішував восьмим у фіналі ЧС-2024 з водних видів спорту
#Михайло Романчук

Джерело - Чемпіон.

Михайло Романчук став восьмим у фіналі чемпіонату світу з водних видів спорту на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Українець продемонстрував результат 7:54,51 у вирішальному запливі.

Золоту нагороду завоював ірландський плавець Денієл Віффен - 7:40.94. Ця медаль стала першою в історії Ірландії на цій дистанції.

Відзначимо, що Романчук є бронзовим призером чемпіонату світу-2022 на дистанції 800 метрів вільним стилем. Торік на світовій першості українець став шостим.

Нагадаємо, Романчук на Олімпіаді у Токіо здобув срібло на 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем.

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