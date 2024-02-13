Важкоатлет Заліпський завоював медаль на чемпіонаті Європи

Українець виборов срібло у ривку з результатом 126 кг

Джерело - Чемпіон.

Українець Павло Заліпський здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що відбувається у Софії (Болгарія).

Українець виборов срібло у ривку з результатом 126 кг у ваговій категорії до 61 кг.

Шосте місце посів Заліпський у поштовху (145 кг) та зупинився за крок від п'єдесталу пошани у сумі двоборства (271 кг), всього 1 кг програвши бронзовому призеру Шота Мішвелідзе з Грузії.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!