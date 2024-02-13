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Кокошко пропустить чемпіонат світу з легкої атлетики

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні розпочнеться 1 березня
Сьогодні 11:27 223 0
Кокошко пропустить чемпіонат світу з легкої атлетики
#Роман Кокошко

Джерело - uaf.org.ua.

Лідер збірної України зі штовхання ядра Роман Кокошко не зможе взяти участь на чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні через травму.

Про це розповіла головна тренерка збірної України з метань Ірина Новожилова.

"Роман Кокошко на жаль травмував грудний м’яз, тому пропустить чемпіонат світу в приміщенні й Кубок Європи.

Зараз він проходить лікування і ми сподіваємося, що воно дасть свої плоди й у літньому сезоні він показуватиме гарні результати", - відзначила Новожилова.

Нагадаємо, у 2023 році Кокошко став переможцем Кубка Європи з метань та бронзовим призером чемпіонату Європи у приміщенні, де він встановив особистий рекорд зі штовхання ядра — 21.84 метра.

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