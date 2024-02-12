Збірна України з артистичного плавання здобула ліцензію на Олімпіаду

Україна буде представлена в артистичному плаванні на Олімпійських іграх у Парижі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання здобула ліцензію для участі в Олімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомляє Міжнародна федерація плавання.

Українки будуть представлені у дуеті артистичного плавання. Ліцензія здобута за результатами виступів на чемпіонаті світу-2024, де Марина та Владислава Алексіїви посіли восьме місце у довільній програмі серед дуетів. У технічній програмі Україна не подолала кваліфікацію.

Ліцензія є неіменною. На Олімпіаду-2024 тренерський штаб національної команди може виставити інший дует.

Відзначимо, що Україна буде представлена на Олімпійських іграх в артистичному плаванні всьоме поспіль. Лише на Іграх в Атланті у 1996 році Україна не відібралася складом артистичних плавчинь.

Раніше збірна України з артистичного плавання здобула срібні медалі чемпіонату світу.