Збірна України з артистичного плавання здобула ліцензію на Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з артистичного плавання здобула ліцензію для участі в Олімпійських іграх у Парижі.
Про це повідомляє Міжнародна федерація плавання.
Українки будуть представлені у дуеті артистичного плавання. Ліцензія здобута за результатами виступів на чемпіонаті світу-2024, де Марина та Владислава Алексіїви посіли восьме місце у довільній програмі серед дуетів. У технічній програмі Україна не подолала кваліфікацію.
Ліцензія є неіменною. На Олімпіаду-2024 тренерський штаб національної команди може виставити інший дует.
Відзначимо, що Україна буде представлена на Олімпійських іграх в артистичному плаванні всьоме поспіль. Лише на Іграх в Атланті у 1996 році Україна не відібралася складом артистичних плавчинь.
Раніше збірна України з артистичного плавання здобула срібні медалі чемпіонату світу.