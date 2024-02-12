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Світовий рекордсмен-марафонець загинув у автокатастрофі

Келвін Кіптум загинув у віці 24 років.
Сьогодні 12:59 1146 0
Світовий рекордсмен-марафонець загинув у автокатастрофі

Джерело - reuters.com.

Кенійський світовий рекордсмен у марафоні Келвін Кіптум і його тренер Гарвей Хакізіман загинули у дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомляє Reuters.

Автокатастрофа трапилась на заході Кенії ввечері 11 лютого об 23:00. Сам автомобіль був сильно пошкоджений. Подробиці наразі невідомі.

Президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Себастьян Кое заявив, що засмучений звісткою про втрату Кіптума.

"Неймовірний спортсмен, який залишив неймовірну спадщину, ми будемо дуже сумувати за ним", − відзначив Кое.

Кельвін Кіптум у 2023 році виграв два забіги із серії головних марафонів планети — у Лондоні та Чикаго. Зокрема на Чиказькому марафоні він встановив світовий рекорд, подолавши дистанцію за 2 години 35 секунд. 

Також 24-річний кенієць планував пробігти марафон за менш ніж 2 години під час Роттердамського марафону 14 квітня 2024 року.

Окрім того, Кельвін Кіптум був включений до складу збірної Кенії на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

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