Збірна України назвала склад на ЧЄ-2024 з вільної боротьби

Джерело - Чемпіон.
Збірна України назвала заявку на чемпіонат Європи 2024 з боротьби, який відбудеться у Бухаресті.
Про це повідомляє НОК України.
Склад збірної України з вільної боротьби на ЧЄ-2024:
- Каміль Керімов (до 57 кг), Валентин Блясецький (до 61 кг)
- Ерік Арушанян (до 65 кг), Олексій Борута (до 70 кг)
- Вадим Куриленко (до 74 кг), Олексій Доманицький (до 79 кг)
- Василь Михайлов (до 86 кг), Денис Сагалюк (до 92 кг)
- Ілля Арчая (до 97 кг), Муразі Мчедзлідзе (до 125 кг)
Турнір стартує 16 лютого.