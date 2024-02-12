Збірна України назвала склад на ЧЄ-2024 з вільної боротьби

Змагання відбудуться з 16 до 18 лютого

Джерело - Чемпіон.

Збірна України назвала заявку на чемпіонат Європи 2024 з боротьби, який відбудеться у Бухаресті.

Про це повідомляє НОК України.

Склад збірної України з вільної боротьби на ЧЄ-2024:

Каміль Керімов (до 57 кг), Валентин Блясецький (до 61 кг)

Ерік Арушанян (до 65 кг), Олексій Борута (до 70 кг)

Вадим Куриленко (до 74 кг), Олексій Доманицький (до 79 кг)

Василь Михайлов (до 86 кг), Денис Сагалюк (до 92 кг)

Ілля Арчая (до 97 кг), Муразі Мчедзлідзе (до 125 кг)

Турнір стартує 16 лютого.