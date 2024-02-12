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Збірна України назвала склад на ЧЄ-2024 з вільної боротьби

Змагання відбудуться з 16 до 18 лютого
Сьогодні 10:41 215 0
Збірна України назвала склад на ЧЄ-2024 з вільної боротьби

Джерело - Чемпіон.

Збірна України назвала заявку на чемпіонат Європи 2024 з боротьби, який відбудеться у Бухаресті.

Про це повідомляє НОК України.

Склад збірної України з вільної боротьби на ЧЄ-2024:

  • Каміль Керімов (до 57 кг), Валентин Блясецький (до 61 кг)
  • Ерік Арушанян (до 65 кг), Олексій Борута (до 70 кг)
  • Вадим Куриленко (до 74 кг), Олексій Доманицький (до 79 кг)
  • Василь Михайлов (до 86 кг), Денис Сагалюк (до 92 кг)
  • Ілля Арчая (до 97 кг), Муразі Мчедзлідзе (до 125 кг)

Турнір стартує 16 лютого.

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