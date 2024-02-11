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Джон Джонс відмовився очолити UFC 300

Чинний чемпіон UFC відмовився від участі у шоу
Сьогодні 12:41 135 0
Джон Джонс відмовився очолити UFC 300

Джерело - Submission Radio.

Чинний чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс відмовився від пропозиції очолити ювілейний турнір UFC-300. 

Про це заявив сам Джонс.

"Так, мені пропонували очолити UFC 300. Мені зателефонували і сказали: "Джон, ми знаємо, залишилося лише дев'ять тижнів, але чи є якийсь шанс? Було б чудово, якби ти повернувся та очолив одне з найбільших шоу в історії".

Гордий, що мені надали шанс, але я не думаю, що готовий. Я не молодий, і у мене залишилося лише кілька виступів, яким я хочу віддати все", - сказав Джонс.

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