Джон Джонс відмовився очолити UFC 300

Чинний чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс відмовився від пропозиції очолити ювілейний турнір UFC-300.

Про це заявив сам Джонс.

"Так, мені пропонували очолити UFC 300. Мені зателефонували і сказали: "Джон, ми знаємо, залишилося лише дев'ять тижнів, але чи є якийсь шанс? Було б чудово, якби ти повернувся та очолив одне з найбільших шоу в історії".

Гордий, що мені надали шанс, але я не думаю, що готовий. Я не молодий, і у мене залишилося лише кілька виступів, яким я хочу віддати все", - сказав Джонс.