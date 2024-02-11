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Чумаченко та Дорощук здобули медалі на змаганнях у Чехії

Сьогодні 10:40 71 0
Чумаченко та Дорощук здобули медалі на змаганнях у Чехії
#Юлія Чумаченко, #Олег Дорощук

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибуни у висоту здобули дві нагороди на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії Silver - Hustopečské skákání, що проходив у чеському місті Густопече.

На другу сходинку п'єдесталу пошани зійшла Юлія Чумаченко, яка три дні тому з показником 1.86 м стала бронзовою медалісткою турніру Beskydska latka. Цього разу досвідчена спортсменка підняла планку до висоти свого найкращого результату в сезоні (1.91), лише за спробами поступившись переможниці Татьяні Гусін. Грецька спортсменка взяла її з першого підходу, а українка - з третьої спроби.

Олег Дорощук став бронзовим призером чоловічих змагань з результатом 2.28 м, максимально наблизившись до особистого рекорду, встановленого нещодавно на чемпіонаті України в приміщенні (2.29 м).

Легка атлетика. Стрибки у висоту
Hustopečské skákanie 2024. Чехія, 10 лютого
Чоловіки
  • 1. Шелбі Макьюен (США) 2.33 м
  • 2. У Сан Хьок (Південна Корея) 2.33 м
  • 3. Олег Дорощук (Україна) 2.28 м

Жінки

  • 1. Татьяна Гусін (Греція) 1.91 м
  • 2. Юлія Чумаченко (Україна) 1.91 м
  • 3–4. Айріні Пальшите (Литва) 1.87 м
  • 3–4. Пауліна Борис (Польща) 1.87 м

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