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Харлан виграла етап Кубка світу в Перу

Сьогодні 06:48 470 0
Харлан виграла етап Кубка світу в Перу

Джерело - Чемпіон.

Українська шаблістка Ольга Харлан здобула перемогу в індивідуальній першості на етапі Кубка світу з фехтування в Перу.

У фіналі 33-річна українка впевнено перемогла угорку Шугар Катінка Баттаі (15:6), які, до слова, поступилася минулого року на етапі КС в Афінах.

Зазначимо, в 1/8 фіналу Харлан виграла сутичку у француженки Сари Нутчі (15:12), у чвертьфіналі вибила чинну чемпіонку світу, угорку Лізу Пустай (15:11), а у півфіналі взяла гору над американкою Елізабет Тартаковскі (15:12).

Для Харлан це 14-та золота та 31-ша загалом медаль на етапах Кубка світу.

Нагадаємо, Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка, шестиразова чемпіонка світу та восьмиразова чемпіонка Європи.

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