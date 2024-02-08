Турнір визначить по два олімпійські місця для чоловіків та жінок

Збірна росії не братиме участі у Чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що відбудеться в Угорщині.

Про це розповіла тренерка збірної росії Тетяна Голдобіна.

Голдобіна сказала, що питання участі російських спортсменів у міжнародних стартах досі не вирішене, тому поки що вони не можуть брати участі у змаганнях.

Також тренерка повідомила, що мають бути якісь критерії для допуску російських спортсменів, але поки що їм нічого не підтверджують.

Турнір визначить по два олімпійські місця для чоловіків та жінок у стрільбі з пневматичної гвинтівки та пневматичного пістолета.

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