Джерело - ringside24.com.
Американський боєць Колбі Ковінгтон не планує завершувати кар'єру.
Про це заявив сам спортсмен.
"Я - рятувальник напівсередньої ваги. Я - чемпіон. Я - найкращий боєць у цій вазі. Я - король Маямі, чемпіон Америки. Я - народний чемпіон і улюблений боєць Дональда Трампа.
Щоразу, коли я заходжу в октагон, я б'юся за титул. Готовий битися з будь-ким, кого проти мене поставить UFC. Мені потрібний цей титул більше, ніж подих, більше, ніж життя. Я в розквіті сил, і я не отримав в останньому бою з Едвардсом жодного пошкодження", - заявив Ковінгтон.
35-річний Ковінгтон тричі бився за титул чемпіона UFC у напівсередній вазі. Двічі він поступався Камару Усману, а в крайньому матчі програв Леону Едвардсу.