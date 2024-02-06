Американський боєць Колбі Ковінгтон не планує завершувати кар'єру.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я - рятувальник напівсередньої ваги. Я - чемпіон. Я - найкращий боєць у цій вазі. Я - король Маямі, чемпіон Америки. Я - народний чемпіон і улюблений боєць Дональда Трампа.

Щоразу, коли я заходжу в октагон, я б'юся за титул. Готовий битися з будь-ким, кого проти мене поставить UFC. Мені потрібний цей титул більше, ніж подих, більше, ніж життя. Я в розквіті сил, і я не отримав в останньому бою з Едвардсом жодного пошкодження", - заявив Ковінгтон.