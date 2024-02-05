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Визначився склад збірної України на ЧС з фігурного катання

Турнір стартує 18 березня
Сьогодні 17:25 194 0
Визначився склад збірної України на ЧС з фігурного катання

Джерело - ukrfsf.org.ua.

Збірна України визначила склад на дорослий чемпіонат світу 2024 року з фігурного катання, який відбудеться в Монреалі (Канада).

Про це повідомляє Федерація фігурного катання України.

Україна буде представлена у всіх чотирьох дисциплінах, зокрема, вперше з 2021 року матиме учасницю у жіночому одиночному катанні: на рівні ЧС дебютує Анастасія Гожва.

Склад України на ЧС-2024 з фігурного катання:

Чоловіки: Іван Шмуратко (запасний — Кирило Марсак)

Жінки: Анастасія Гожва (запасна — Єлизавета Бабенко)

Спортивні пари: Софія Голіченко/Артем Даренський (запасні — Віолетта Сєрова/Іван Хобта)

Танці на льоду: Марія Голубцова/Кирило Бєлобров (запасні — Марія Пінчук/Микита Погорєлов)

Світова першість відбудеться 18-24 березня.

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