Джерело - Чемпіон.

На війні в Україні загинув чемпіон світу та Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь.

Про це повідомив віцепрезидент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль.

Про обставини його загибелі не повідомляється.

"Олександр був одним із найсильніших людей України. Ще у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми. У 2020 році Олександр Білоконь отримав звання майстра спорту з богатирських ігор", – написав Кісіль.

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