Головне
Марусяк встановив рекорд України у Віллінгені
Вчора 19:21 1796
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь
Сьогодні 15:39 439
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку
Сьогодні 14:15 87667
"Давай сам на сам": Мудрик зухвало відповів відомому фану Челсі після критики на свою адресу
Сьогодні 14:00 563
Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію
Сьогодні 13:40 357922 10
Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі
Сьогодні 13:08 901
Матчі 18-го туру УПЛ не будуть проводитися 24 лютого
Сьогодні 12:54 316
Калініна та Цуренко зіграють в основній сітці Mubadala Abu Dhabi Open
Сьогодні 10:43 758
Фінал чемпіонату світу-2026 відбудеться в Нью-Джерсі
Сьогодні 09:52 365
Лунін - один з найкращих гравців матчу Реал - Атлетико за версією SofaScore
Сьогодні 09:35 471
Прямі трансляції

На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь

Сьогодні 15:39 439 0
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь

Джерело - Чемпіон.

На війні в Україні загинув чемпіон світу та Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь.

Про це повідомив віцепрезидент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль.

Про обставини його загибелі не повідомляється.

"Олександр був одним із найсильніших людей України. Ще у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми. У 2020 році Олександр Білоконь отримав звання майстра спорту з богатирських ігор", – написав Кісіль.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Інтер обіграв Ювентус, Наполі здолав Верону: результати матчів Серії А Інтер обіграв Ювентус, Наполі здолав Верону: результати матчів Серії А 1243
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку 87667
Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію 357922 10
Марусяк встановив рекорд України у Віллінгені Марусяк встановив рекорд України у Віллінгені 1796
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань 13775
Реал з Луніним не втримав перемогу над Атлетико: результати матчів Ла-Ліги Реал з Луніним не втримав перемогу над Атлетико: результати матчів Ла-Ліги 1451
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 90610
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38490
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15556 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45873 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 316340
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33548 2