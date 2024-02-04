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Збірна України з артистичного плавання здобула срібні медалі чемпіонату світу

Сьогодні 14:24 167 0
Збірна України з артистичного плавання здобула срібні медалі чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання здобула срібні медалі чемпіонату світу з водних видів спорту 2024 року, що приймає столиця Катару - Доха.

Українська група, у складі якої виступають - Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, набрали 243.3167 бала та дозволила випередити себе лише групу з Китаю 🇨🇳 (244.1767 бала)! Третіми стали представниці США (242.2300 бала).

Нагадаємо, що ЧС-2024 є ліцензійним в артистичному плаванні. Путівки до Парижа 🇫🇷 отримають п'ять найкращих збірних за сумою акробатичної, технічної та довільної програм груп, серед команд які ще не мають ліцензій на Олімпіаду-2024.

Вже завтра, 5 лютого, на українську групу очікує кваліфікація у технічній програмі.

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