Збірна України з артистичного плавання вийшла до фіналу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання пробилась до фіналу акробатичної програми чемпіонату світу.

У кваліфікації за свій виступ українки отримали 243.2134 бала, що дозволило їм з другої позиції пробитись до фіналу цієї дисципліни.

Нагадаємо, що ЧС-2024 є ліцензійним в артистичному плаванні. Путівки до Парижу отримають п'ять найкращих збірних за сумою акробатичної, технічної та довільної програм.

У столиці Катару, наша збірна представлена у наступному складі: Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.