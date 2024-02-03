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Збірна України з артистичного плавання вийшла до фіналу чемпіонату світу

Сьогодні 21:11 211 0
Збірна України з артистичного плавання вийшла до фіналу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання пробилась до фіналу акробатичної програми чемпіонату світу.

У кваліфікації за свій виступ українки отримали 243.2134 бала, що дозволило їм з другої позиції пробитись до фіналу цієї дисципліни.

Нагадаємо, що ЧС-2024 є ліцензійним в артистичному плаванні. Путівки до Парижу отримають п'ять найкращих збірних за сумою акробатичної, технічної та довільної програм.

У столиці Катару, наша збірна представлена у наступному складі: Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко. 

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