Гамільтон обдумує перехід у Феррарі

Семиразовий чемпіон Формули-1 може змінити команду

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон планує перейти у Феррарі у сезоні-2025.

Про це повідомляє Motorsport.com.

Наразі незрозуміло, чи був підписаний остаточний контракт, але переговори перебувають на просунутій стадії і можуть бути завершені до кінця цього тижня.

Феррарі вже давно проявляє інтерес до Гамільтона, але раніше їхні пропозиції були відхилені, адже Льюїс вважав, що Мерседес пропонує йому найкращий шлях до успіху.

Минулого року Гемілтон підписав контракт з Мерседес на 2024 та 2025 роки, але, ймовірно, другий сезон міг бути лише опцією. Це означає, що пілот, швидше за все, має право на відступні – якщо він підпише контракт з Феррарі, то зможе приєднатися до команди з 2025 року.

Команди поки ніяк не коментують цю інформацію.

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