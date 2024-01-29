Вайт: Мейн-івент UFC 300 буде божевільним

Головною подією UFC 300 стане крутий поєдинок.

Про це розповів президент UFC Дейна Вайт.

"Ви, хлопці, не вивезете головну подію – ми працюємо над декількома варіантами.

Повірте мені, мейн-івент UFC 300 буде божевільним.

У нас є декілька варіантів, я все ще перебираю їх, і коли прийде час – я розповім вам про це", — сказав Вайт.