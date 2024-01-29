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Вайт: Мейн-івент UFC 300 буде божевільним

Дейна Вайт прокоментував організацію UFC 300
Сьогодні 11:55 209 0
Вайт: Мейн-івент UFC 300 буде божевільним
Фото - Getty Images
#UFC, #Дейна Вайт

Джерело - tribuna.com.

Головною подією UFC 300 стане крутий поєдинок.

Про це розповів президент UFC Дейна Вайт.

"Ви, хлопці, не вивезете головну подію – ми працюємо над декількома варіантами.

Повірте мені, мейн-івент UFC 300 буде божевільним.

У нас є декілька варіантів, я все ще перебираю їх, і коли прийде час – я розповім вам про це", — сказав Вайт.

Нагадаємо, шоу відбудеться 13 квітня у Лас-Вегасі. Вже заявлені наступні поєдинки: Гейджі – Голловей, Вейлі Чжан – Ян Сяонань, Прохазка – Ракич, Каттар – Стерлінг, Нікал – Брундіге, Чарльз Олівейра – Цакурян, Фігейреду – Гарбрандт, Грін – Міллер, Джессіка Андраде – Марина Родрігес.

Раніше Дрейк програв 700 тисяч доларів, поставивши на бій UFC.

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