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Матюніна виграла юнацький чемпіонат Європи

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Матюніна виграла юнацький чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Українка Вероніка Матюніна стала чемпіонкою Європи з настільного тенісу серед молоді (U-21).

Континентальну першість приймає столиця Північної Македонії Скоп'є. Юна українка сьогодні провела два виснажливі матчі. 

Спочатку у півфіналі Матюніна обіграла представницю Польщі (4:2) і вийшла до фіналу. 

У боротьбі за звання чемпіонки Європи Вероніка так само у непростому поєдинку здолала представницю Румунії Єлену Захарію з рахунком 4:3. 

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