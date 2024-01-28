Джерело - Чемпіон.

Українка Вероніка Матюніна стала чемпіонкою Європи з настільного тенісу серед молоді (U-21).

Континентальну першість приймає столиця Північної Македонії Скоп'є. Юна українка сьогодні провела два виснажливі матчі.

Спочатку у півфіналі Матюніна обіграла представницю Польщі (4:2) і вийшла до фіналу.

У боротьбі за звання чемпіонки Європи Вероніка так само у непростому поєдинку здолала представницю Румунії Єлену Захарію з рахунком 4:3.

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