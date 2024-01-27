NAVI перемогли G2 і вийшли на BLAST Premier Spring Final 2024

"Народжені перемагати" впевнено виграли свою групу.

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна організація NAVI обіграла G2 Esports на BLAST Premier Spring Groups 2024.

Українці виграли групу C та вийшли на BLAST Premier Spring Final 2024, який пройде з 12 по 16 червня на OVO Arena Wembley в Лондоні.

Перед цим собі місце у Spring Final гарантували Vitality, перемігши 2:1 Astralis.

Матчі BLAST Premier Spring Groups 2024 проходять у форматі BO3. 16 команд, які поділені на 4 групи, борються за призовий фонд у розмірі 190 000 тисяч доларів.

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