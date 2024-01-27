Перший для України фініш у топ-30 на цьому рівні.

Джерело - Чемпіон.

Українець Євген Марусяк посів 27-ме місце у фіналі чемпіонату світу зі стрибків на лижах з трампліна в Бад-Міттендорф.

Український спортсмен показав результат 185.0 м та отримав 154.1 бала. У сумі за три раунди українець набрав 474.5.

Переможцем чемпіонату світу став Штефан Крафт з Австрії, який виграв лише два бали у німця Андреаса Веллінгера.

Відзначимо, що Марусяк став першим в історії українцем у топ-30 ЧС зі стрибків з польотного трампліна.

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