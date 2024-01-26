Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на ЧС-2024

Джерело - Ukrainian Diving Federation.

Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на чемпіонат світу-2024 у Досі.

Про це повідомляє Ukrainian Diving Federation.

До складу національної команди увійшли Кирило Азаров, Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Каріна Глижіна, Вікторія Кесар, Олег Колодій, Данило Коновалов, Софія Лискун, Євген Науменко, Анна Письменська, Олексій Середа.

Для 14-річної чемпіонки Європи серед юніорів Глижіної та 16-річного чемпіона світу та Європи серед юніорів Азарова цей чемпіонат світу є дебютним.

Чемпіонат світу стартує 2 лютого та завершиться 10 лютого.

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