Феррарі та Леклер підписали новий контракт

Пілот вирішив залишитися у Скудерії

Джерело - Чемпіон.

Команда Формули-1 Феррарі оформила новий контракт пілота Шарля Леклера.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Минулий договір гонщика завершувався за підсумками сезону-2024.

Про термін нової угоди команда не повідомляє, але відомо, що контракт розрахований ще на кілька років.

Леклер є випускником академії Феррарі. У Формулі-1 провів 123 гонки у складі Заубера та Феррарі, виграв 5 етапів (30 подіумів) та 23 рази стартував з поулу.

Очікується, що незабаром контракт продовжить напарник Леклера Карлос Сайнс.