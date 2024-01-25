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Феррарі та Леклер підписали новий контракт

Пілот вирішив залишитися у Скудерії
Сьогодні 18:56 194 0
Феррарі та Леклер підписали новий контракт
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Команда Формули-1 Феррарі оформила новий контракт пілота Шарля Леклера.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Минулий договір гонщика завершувався за підсумками сезону-2024.

Про термін нової угоди команда не повідомляє, але відомо, що контракт розрахований ще на кілька років.

Леклер є випускником академії Феррарі. У Формулі-1 провів 123 гонки у складі Заубера та Феррарі, виграв 5 етапів (30 подіумів) та 23 рази стартував з поулу.

Очікується, що незабаром контракт продовжить напарник Леклера Карлос Сайнс.

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