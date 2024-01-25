Феррарі та Леклер підписали новий контракт

Джерело - Чемпіон.
Команда Формули-1 Феррарі оформила новий контракт пілота Шарля Леклера.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Минулий договір гонщика завершувався за підсумками сезону-2024.
Про термін нової угоди команда не повідомляє, але відомо, що контракт розрахований ще на кілька років.
Леклер є випускником академії Феррарі. У Формулі-1 провів 123 гонки у складі Заубера та Феррарі, виграв 5 етапів (30 подіумів) та 23 рази стартував з поулу.
Очікується, що незабаром контракт продовжить напарник Леклера Карлос Сайнс.
BREAKING: Charles Leclerc extends his contract at @ScuderiaFerrari! 🙌#F1 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/HuvTs0jDsA— Formula 1 (@F1) January 25, 2024