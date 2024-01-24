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Gazzetta dello Sport запускається в Грузії. Україна наступна

Сьогодні 19:38 202 0
Gazzetta dello Sport запускається в Грузії. Україна наступна

SMH Sports, флагманський бренд спортивних ЗМІ та керуюча компанія SMH Global, став ексклюзивним ліцензіатом всесвітньо відомого італійського бренду La Gazzetta dello Sport в Євразії.

Компанія, що базується в столиці Грузії Тбілісі, спочатку виведе La Gazzetta на свій ринок, перш ніж запуститися в інших країнах Євразії. Наступною буде Україна.

Цей запуск відбувається завдяки вдалому партнерству SMH і La Gazzetta Dello Sport, найпопулярнішою щоденною спортивною газетою в Італії та одним із найстаріших ЗМІ країни.

Лаша Мачаваріані, засновник SMH Sports, зауважив: "Протягом року ми дуже інтенсивно працювали над запуском грузинської версії провідного світового спортивного ЗМІ La Gazzetta dello Sport. Грузія була для нас пріоритетом у контракті, і незважаючи на те, що це широке партнерство включає різні країни, ми вирішили, що перша локалізація має відбутися в Грузії".

На 31 січня в Тбілісі запланована презентація La Gazzetta для грузинського та євразійського ринку, яку мають відвідати представники влади, різних ЗМІ, бізнесмени, спортивні менеджери та спортсмени.

Амбасадором презентації буде Джанлука Дзамбротта, відомий італійський захисник, чемпіон світ з футболу 2006 року в складі збірної Італії.

"Я радий, що La Gazzetta dello Sport запускається в Грузії та матиме місцеве представництво", — зазначив Дзамбротта. "Все це значно зміцнить зв’язок між італійською спортивною спільнотою та нашими вболівальниками в Грузії. Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися своїм хвилюванням з народом Грузії та унікальною перспективою, яку має принести ця співпраця".

Запланований майбутній запуск в Україні – SMH заявляє, що Україна, "безсумнівно" буде наступним запуском в Євразії для La Gazetta – це та мета, яку SMH ставить перед собою протягом останніх двох років, прагнучи зайняти помітне місце на ринку України.

Запуск базується на попередніх медіа-угодах, укладених SMH в Євразії. У листопаді минулого року фірма стала партнером Esports Insider (ESI), зосередившись на аудиторії кіберспорту та індустрії комп'ютерних ігор у Східній Європі, Центральній Азії та на Близькому Сході.

Водночас La Gazzetta прагне надавати своїй євразійській аудиторії ексклюзивні новини, глибоку аналітику та цікаві історії - каже директор з цифрового розвитку та розвитку бізнесу видання Джанлука Варано.

"Я радий, що La Gazzetta dello Sport запускається в Грузії", — прокоментував Варано. "Звичайно, поглиблене висвітлення спортивних подій і спорту в цілому залишається нашою головною місією, і ми раді новим зв’язкам, тому й розширюємо нашу аудиторію".

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