Формула-1 оголосила про проведення нової вуличної гонки

Етап відбудеться у 2026 році

Формула-1 оголосила про те, що з сезону-2026 у календарі з'явиться Гран-прі Мадрида – це буде ще одна вулична гонка у чемпіонаті, трасу прокладуть історичним центром міста.

Нова траса в столиці Іспанії включить вуличну та невуличну частину, а перегони зможуть відвідувати 110 тисяч уболівальників щодня.

Етап у столиці Іспанії просував відомий гонщик Фернандо Алонсо, який допомагав Ф-1 у переговорах з владою міста.

Раніше Ферстаппен обійшов Проста за кількістю виграних гонок у Формулі-1.