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Формула-1 оголосила про проведення нової вуличної гонки

Етап відбудеться у 2026 році
Сьогодні 16:25 271 0
Формула-1 оголосила про проведення нової вуличної гонки
Фото - Getty Images
#Формула 1

Джерело - ukrinform.ua.

Формула-1 оголосила про те, що з сезону-2026 у календарі з'явиться Гран-прі Мадрида – це буде ще одна вулична гонка у чемпіонаті, трасу прокладуть історичним центром міста.

Нова траса в столиці Іспанії включить вуличну та невуличну частину, а перегони зможуть відвідувати 110 тисяч уболівальників щодня.

Етап у столиці Іспанії просував відомий гонщик Фернандо Алонсо, який допомагав Ф-1 у переговорах з владою міста.

Раніше Ферстаппен обійшов Проста за кількістю виграних гонок у Формулі-1.

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