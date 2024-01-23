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Унаслідок російської ракетної атаки постраждав стадіон Локомотив у Києві

СК Локомотив – це спортивний комплекс Укрзалізниці в Києві, в якому тренуються діти залізничників та переселенці.
Сьогодні 09:41 180 0
Унаслідок російської ракетної атаки постраждав стадіон Локомотив у Києві

Джерело - Чемпіон.

Унаслідок ракетної атаки пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці в Києві, поранено одну людину.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі на місці працюють вибухотехніки та ДСНС

"Щодня на Локомотиві тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона... На щастя, в момент події дітей на території комплексу не було.

Після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень. Тренування на сьогодні скасовані, але майбутнє наших дітей так просто зруйнувати не вдасться", - йдеться в повідомленні.

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