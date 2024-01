Дрікус Дю Плессі (21-2) переміг Шона Стрікленда (28-6) у межах шоу UFC 297 в Торонто і став новим чемпіоном UFC у середній вазі.

Бій пройшов усю дистанцію. Дю Плессі переміг роздільним рішенням суддів: 48-47, 47-48, 48-47.

After 5 rounds @DricusDuPlessis gets the split decision and is YOUR NEW middleweight champion 🏆#UFC297 pic.twitter.com/xyR1Bsn2Fa