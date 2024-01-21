Романчук: Постараємося саме з Олімпіади витиснути максимум

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Михайло Романчук спробує вийти на пік форми на Олімпійських Іграх-2024.

Про це він розповів порталу Суспільне.

"Основне – це Олімпіада. Все ж таки, основна підготовка буде туди. Постараємося саме з Олімпіади витиснути максимум. Перед цим, звичайно, що все ж таки чемпіонат світу. Потім чемпіонат Європи за місяць до Олімпіади. Тому всі ці старти для мене особисто будуть важливими. Постараємося зробити все якомога краще і представити країну на хорошому рівні. Але основна підготовка – це все ж таки Олімпіада.

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Я в збірній знаходжуся вже 14 років, досить вже тривалий термін. У нас дітям тут є по 14 років. Звичайно, я завжди відкритий, щоб діти підходили, питали, що і як краще зробити. Все ж таки, досвід є, і я завжди відкритий ним ділитися і щось підказувати. Яку роль я відіграю? Не знаю, це треба, напевно, у дітей питати, у тренерів", - сказав Романчук.

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