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Белінська: Бази в Херсоні, де я тренувалась, знищені росіянами

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Белінська: Бази в Херсоні, де я тренувалась, знищені росіянами

Російських спортсменів несправедливо допустили до міжнародних змагань.

Про це розповіла українська борчиня Алла Белінська.

"Вісім років я жила та тренувалась в Херсоні. Дуже сумую за цим містом. Вся моя юність минула в Херсоні – дуже гарному та приємному місті нашої країни. Там також жили моя тітка та сестра, тому воно стало для мене рідним.

Дуже сумно, що місто перебувало в окупації, а зараз його активно обстрілюють росіяни. База ШВСМ, на якій я проживала, знищена. Інтернат, в якому я вчилася, зазнав серйозних руйнувань. Знищено дуже багато місць, з якими в мене теплі спогади.

"Важко зрозуміти, чому росіянам дали змогу виступати на міжнародних змаганнях, коли ми готуємось до турнірів в зовсім різних умовах. Це дуже несправедливо, зокрема, зі спортивної сторони. Вони знищують та пошкоджують наші зали, ми не маємо змоги тренуватись спокійно та зосередитись лише на спорті.

Дуже часто в нас перериваються тренування через повітряні тривоги і часто через ракетну небезпеку. У той же час вони спокійно готуються до змагань і навіть не відчувають нічого. Це неправильно, що росіяни тренуються в комфортних умовах, а ми мусимо робити це в напруженій обстановці через їхню військову агресію", - сказала Белінська.

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