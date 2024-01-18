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IESF припинило членство Федерації кіберпростору росії

IESF дозволила росіянам виступати на своїх турнірах під нейтральним прапором
Сьогодні 22:02 193 0
IESF припинило членство Федерації кіберпростору росії

Джерело - Players.

Міжнародна Федерація кіберспорту після розгляду звернення Федерації кіберспорту України ухвалила рішення щодо припинення членства Федерації кіберпорту росії у своєму складі.

Про це повідомляє Players.

Уточнюється, що RESF порушила статут IESF, відкривши свої підрозділи на тимчасово окупованих територіях України.

IESF спочатку після проведення таємного голосування ухвалила рішення щодо припинення членства RESF, але потім, врахувавши рекомендації МОК, дозволила росіянам виступати на своїх турнірах під нейтральним прапором.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії побудують кіберспортивний район.

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