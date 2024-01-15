Мак-Грегор пожертвував 25 тисяч фунтів паралізованому бійцю MMA

Джерело - BBC.
Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор (22-6) пожертвував 25 тисяч фунтів ірландському бійцю ММА Раяну Кертісу, якого паралізувало внаслідок травми на тренуванні.
Про це повідомляє BBC.
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"Раян більше ніколи не зможе займатись улюбленою справою - битись або тренуватись в ММА. В спорті, якому він присвятив життя з 11 років. Він все ще демонструє позитивний світогляд, свою рішучість та мислення, щоб подолати ще один виклик, який поставило життя", - сказала Маккорт.
Колега Раяна Лія Маккорт повідомила, що 31-річний Кертіс зламав спину, шию та вивихнув хребет.
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