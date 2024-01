Нгетіч встановила світовий рекорд з бігу на 10 кілометрів

Кенійська легкоатлетка Агнес Нгетіч встановила новий світовий рекорд з бігу на 10 кілометрів.

Про це повдіомляє World Athletics.

Нгетіч подолала цю дистанцію за 28 хвилин та 46 секунд. 22-річна кенійка побила рекорд на забігу у Валенсії.

Також вона стала першою жінкою в історії, якій вдалося пробігти таку відстань за менш ніж 29 хвилин.

OUT OF THIS WORLD 🔥



🇰🇪's Agnes Ngetich smashes the 10 kilometres road race world record* by an astonishing 28 seconds at the @10KValencia and becomes the first women in history to break 29 minutes.



28:46 🤯



*Subject to the usual ratification procedures pic.twitter.com/6xB8XNkeM6