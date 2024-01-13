Магнус Карлсен знявся з Турніру претендентів 2024 року

Джерело - ФІДЕ.

Магнус Карлсен відмовився від участі у Турнірі претендентів 2024, що пройде у Торонто.

Про це повідомляє ФІДЕ.

Попри те, що він пройшов кваліфікацію на турнір, вигравши Кубок світу-2023 у Баку, Магнус офіційно відмовився від участі у турнірі.

Відповідно до правил ФІДЕ, вакантне місце переходить наступному гравцю, який фінішував найвище у турнірній таблиці Кубка світу, а саме Ніджату Абасову (2641, Азербайджан), який посів 4-те місце на турнірі.

Раніше Карлсен всьоме став чемпіоном світу у бліці.

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