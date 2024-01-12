Гераскевич - 17-й на першому етапі Кубка світу зі скелетону

Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич став 17-м на четвертому етапі Кубка світу зі скелетону в сезоні 2023/24.

Гераскевич подолав дистанцію за 2.16,41.

Після чотирьох етапів Кубка світу зі скелетону Гераскевич займає 13-те місце у загальному заліку (втратив три позиції у порівнянні з кінцем 2023 року) — 468 очок. Лідерство продовжує утримувати представник Республіки Кореї Джюн Сеунжі.

Кубок світу зі скелетону

Санкт-Моріц, 12 січня

Амадео Баньїс (Італія) 2:14.07 Крістофер Грьотер (Німеччина) +0.52 Джюн Сеунжі (Республіка Корея) +0.89

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17. Владислав Гераскевич (Україна) +2.34

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